Los Angeles Lakers guardı Austin Reaves, LeBron James'in tüm zamanların en iyi oyuncusu olduğunu ve aralarındaki ilişkinin basketbolun ötesinde olduğunu belirtti.



LeBron ile olan ilişkisi hakkında konuşan Reaves, takım arkadaşının GOAT olduğuna inandığını dile getirirken, aralarındaki diyalogun saha içiyle sınırlı olmadığını açıkladı:



"Kişisel görüşüme göre, Kobe'ci olsam bile, onun gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olduğunu söylemem gerekiyor. Oyunun her alanında bu denli iyi olduğu için. Kimsenin bu kadar iyi olduğunu sanmıyorum, sırf basketbol açısından da demiyorum... İstediğim an ona telefon açabiliyorum, bu çok güzel bir şey. Aramızdaki diyalog aslen saha içinde başlamıştı. Oyunu doğru şekilde oynamaya odaklandığımız için, IQ düzeyinde erkenden bağlantı kurmuştuk."



James geçtiğimiz sezonu maç başına 28.9 sayı, 8.3 ribaund ve 6.8 asist ortalamalarla tamamlamıştı.



