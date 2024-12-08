Real Sociedad 3 puanı 3 golle kazandı!

İspanya La Liga 16. hafta maçında Real Sociedad, deplasmanda Leganes ile karşılaştı. Leganes ev sahipliğinde oynanan maçı Real Sociedad 3-0 kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Brais Mendez, 78. dakikada Barrenetxea ve 90+2. dakikada Mikel Oyarzabal kaydetti.
Real Sociedad bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Leganes ise galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.
Konuk ekip puanını 24'e çıkarırken Leganes 15 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Sociedad, Las Palmas ile karşılaşacak. Leganes ise Barcelona'ya konuk olacak.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Brais Mendez, 78. dakikada Barrenetxea ve 90+2. dakikada Mikel Oyarzabal kaydetti.
Real Sociedad bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Leganes ise galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.
Konuk ekip puanını 24'e çıkarırken Leganes 15 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Sociedad, Las Palmas ile karşılaşacak. Leganes ise Barcelona'ya konuk olacak.