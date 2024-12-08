Real Sociedad 3 puanı 3 golle kazandı!

İspanya La Liga 16. hafta maçında Real Sociedad, deplasmanda Leganes'i 3-0 mağlup etti.

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Real Sociedad 3 puanı 3 golle kazandı!
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08 Aralık 2024 17:57
İspanya La Liga 16. hafta maçında Real Sociedad, deplasmanda Leganes ile karşılaştı. Leganes ev sahipliğinde oynanan maçı Real Sociedad 3-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Brais Mendez, 78. dakikada Barrenetxea ve 90+2. dakikada Mikel Oyarzabal kaydetti.

Real Sociedad bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Leganes ise galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Konuk ekip puanını 24'e çıkarırken Leganes 15 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Sociedad, Las Palmas ile karşılaşacak. Leganes ise Barcelona'ya konuk olacak.

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