Real Sociedad 3 puanı 3 golle kazandı!

İspanya La Liga 16. hafta maçında Real Sociedad, deplasmanda Leganes ile karşılaştı. Leganes ev sahipliğinde oynanan maçı Real Sociedad 3-0 kazandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Brais Mendez, 78. dakikada Barrenetxea ve 90+2. dakikada Mikel Oyarzabal kaydetti.



Real Sociedad bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Leganes ise galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.



Konuk ekip puanını 24'e çıkarırken Leganes 15 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Sociedad, Las Palmas ile karşılaşacak. Leganes ise Barcelona'ya konuk olacak.



