Real Madrid'den yeni yıldız hamlesi: Frimpong

Real Madrid, Leverkusen'de başarılı bir sezon geçiren Jeremie Frimpong ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'den yeni yıldız hamlesi: Frimpong
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16 Mayıs 2024 23:42
Son güncelleme 16 Mayıs 2024 23:44
Kylian Mbappe transferinde artık geri sayıma geçen Real Madrid, flaş bir ismi daha gündemine aldı.

Bild'de yer alan habere göre; Madrid devi, Leverkusen'de başarılı bir sezon geçiren Jeremie Frimpong'u kadrosuna katmak istiyor.

Haberde 40 milyon euro serbest kalma maddesi olduğunun altı çizilirken, Real'in bu ücreti ödeyebileceği ifade edildi.

Leverkusen'de bu sezon 44 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, 14 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

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