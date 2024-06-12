CANLI| Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4'üncü maçında Fenerbahçe Beko, bugün Anadolu Efes'i konuk ediyor.
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FENERBAHÇE BEKO: 36
ANADOLU EFES: 33
(DEVRE)
1. Periyot: Fenerbahçe Beko 22-8 Anadolu Efes
2. Periyot: Fenerbahçe Beko 14-25 Anadolu Efes
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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başladı. Mücadele Bilyoner TV ve beIN Sports Haber'den yayınlanıyor.
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CANLI SKOR
FENERBAHÇE BEKO: 36
ANADOLU EFES: 33
(DEVRE)
1. Periyot: Fenerbahçe Beko 22-8 Anadolu Efes
2. Periyot: Fenerbahçe Beko 14-25 Anadolu Efes
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başladı. Mücadele Bilyoner TV ve beIN Sports Haber'den yayınlanıyor.
TIKLA BİLYONER'DE CANLI OYNA, CANLI İZLE!
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