CANLI| Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4'üncü maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i ağırlıyor.

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CANLI| Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
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12 Haziran 2024 20:25
Son güncelleme 12 Haziran 2024 21:23
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4'üncü maçında Fenerbahçe Beko, bugün Anadolu Efes'i konuk ediyor.

CANLI SKOR

FENERBAHÇE BEKO: 36
ANADOLU EFES: 33

(DEVRE)

1. Periyot: Fenerbahçe Beko 22-8 Anadolu Efes
2. Periyot: Fenerbahçe Beko 14-25 Anadolu Efes

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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başladı. Mücadele Bilyoner TV ve beIN Sports Haber'den yayınlanıyor.

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