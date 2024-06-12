Juventus, yeni teknik direktörünü açıkladı!

Juventus, teknik direktörlük görevine Thiago Motta'nın getirildiğini açıkladı.

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Juventus, yeni teknik direktörünü açıkladı!
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12 Haziran 2024 20:06
Massimiliano Allegri ile yollarını ayıran Juventus yeni teknik direktörünü açıkladı.

İtalyan devi, son olarak Bologna'yı çalıştıran Thiago Motta'yı takımın başına getirdi.

41 yaşındaki genç teknik adam ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Bologna'yı çalıştıran Thiago Motta, takımını tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne götürdü.

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