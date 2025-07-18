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Real Madrid'te, Rodri dışında çılgınlığa yer yok!

Real Madrid'de yeni teknik direktör Xabi Alonso, orta sahaya takviye istiyor. Ancak başkan Florentino Perez yalnızca Rodri için kesenin ağzını açmaya hazır.

calendar 18 Temmuz 2025 14:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'te, Rodri dışında çılgınlığa yer yok!
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Real Madrid'de yeni sezon öncesi teknik direktör Xabi Alonso ile başkan Florentino Perez arasında ilk fikir ayrılığı patlak verdi. İspanyol teknik adam, mevcut kadroya en az bir orta saha oyuncusu daha kazandırılmasını istiyor.

Xabi Alonso'nun listesinde 3 isim öne çıkıyor:

Nicolo Barella (Inter)


Angelo Stiller (Stuttgart)

Kees Smit (AZ Alkmaar)

Ancak bu talepler, Florentino Perez cephesinde karşılık bulmuş değil.

PEREZ'DEN NET MESAJ: SADECE RODRI!

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre Perez, bu yaz transferinde kontrollü hareket etmek istiyor. Başkanın mesajı oldukça net:
"Pazarda çılgınlığa yer yok, Rodri hariç!"

Perez'in, yalnızca Manchester City'nin yıldızı Rodri için yüksek bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtiliyor. Bu da Xabi Alonso'nun transfer planlarını zora sokmuş durumda.

182 MİLYON EURO YETERLİ

Real Madrid, şu ana kadar yaptığı 4 transfer için 182 milyon euro harcadı. Bu rakamın, kulüp yönetimi tarafından yeterli görüldüğü ve şimdilik yeni bir harcama planlanmadığı ifade ediliyor.

Perez'in bu tutumu, Xabi Alonso'nun kadro planlamasını sekteye uğratabilir. Teknik heyetin yeni talepleri karşısında Real Madrid yönetiminin nasıl bir adım atacağı ise merak konusu.

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