Real Madrid'te, Rodri dışında çılgınlığa yer yok!

PEREZ'DEN NET MESAJ: SADECE RODRI!

182 MİLYON EURO YETERLİ

Real Madrid'de yeni sezon öncesi teknik direktör Xabi Alonso ile başkan Florentino Perez arasında ilk fikir ayrılığı patlak verdi. İspanyol teknik adam, mevcut kadroya en az bir orta saha oyuncusu daha kazandırılmasını istiyor.Ancak bu talepler, Florentino Perez cephesinde karşılık bulmuş değil.İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre Perez, bu yaz transferinde kontrollü hareket etmek istiyor. Başkanın mesajı oldukça net:Perez'in, yalnızca Manchester City'nin yıldızı Rodri için yüksek bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtiliyor. Bu da Xabi Alonso'nun transfer planlarını zora sokmuş durumda.Real Madrid, şu ana kadar yaptığı 4 transfer için. Bu rakamın, kulüp yönetimi tarafından yeterli görüldüğü ve şimdilik yeni bir harcama planlanmadığı ifade ediliyor.Perez'in bu tutumu, Xabi Alonso'nun kadro planlamasını sekteye uğratabilir. Teknik heyetin yeni talepleri karşısında Real Madrid yönetiminin nasıl bir adım atacağı ise merak konusu.