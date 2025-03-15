Real Madrid kazandı; Mbappe tarihe geçti!

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, deplasmanda geriye düştüğü maçta Villarreal'i 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid kazandı; Mbappe tarihe geçti!
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15 Mart 2025 23:51
Son güncelleme 15 Mart 2025 23:52
İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, Vilarreal'e konuk oldu.

Estadio de la Ceramica'da oynanan maçı deplasman ekibi 1-2 kazandı.

Villareal'in golünü, 7. dakikada Juan Marcos Foyth kaydetti. Real Madrid'e galibiyeti getiren goller ise 14 ve 23. dakikalarda Kylian Mbappe'den geldi.

Bu sonuçla birlikte puanını 60'a yükselten Real Madrid, 2 maç fazlasıyla Barcelona'ın 3 puan önüne geçerek liderliğe yükseldi.

Üst üste ikinci kez mağlup olan Villarreal ise 44 puanda kaldı ve 5. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Villarreal, Getafe'ye konuk olacak. Real Madrid ise Leganes'i ağırlayacak.

MBAPPE TARİHE GEÇTİ

Maçın ilk 20 dakikasında 2 gol atan Kylian Mbappe, kırılması zor yeni bir rekor elde etti.

Fransız golcü Kylian Mbappe, majör liglerde 6 sezon üst üste 30 gol atan ilk Fransız futbolcu oldu.

ARDA GÜLER, 83'TE GİRDİ

Milli futbolcumuz Arda Güler, 83. dakikada Fede Valverde'nin yerine oyuna dahil oldu.

MBAPPE'DEN ARDA'YA TEPKİ!

Mücadelenin 87. dakikasında Mbappe, Arda Güler'e tepki gösterdi. 82. dakikada oyuna giren milli oyuncumuz sağ çarprazda topla buluştu. Arda'nın şutu auta giderken Mbappe kendisine pas alamadığı için Arda Güler'e sert bir tepki gösterdi. 

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