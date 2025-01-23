Real Madrid'den sahasında rahat galibiyet

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, sahasında Salzburg'u 5-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Real Madrid'den sahasında rahat galibiyet
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23 Ocak 2025 00:51
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Real Madrid, sahasında Salzburg ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'daki maçta kazanan 5-1 ile İspanyol devi oldu.

Real Madrid, Rodrygo'nun 23 ve 34. dakikalarda attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti. Real Madrid'de ilk yarıdaki goller Rodrygo'dan gelirken asistlerin ikisini de Jude Bellingham yaptı.

Real Madrid, Kylian Mbappe'nin 49. dakikada attığı golle durumu 3-0 yaptı. İspanyol devi, Vinicius Junior'un 55. dakikada attığı golle 4-0'ı buldu. Vinicius Junior, 77'de bir kez daha ağları havalandırdı ve maçın 5-0'a getirdi. Salzburg'da 85'te ağları havalandıran Mads Bidstrup, maçın skorunu 5-1 olarak belirledi.

Real Madrid'de 42. dakikada sarı kart gören Vinicius Junior, Devler Ligi'nin son haftasında cezalı duruma düştü.

İspanyol devinde milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Arda Güler, 64. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Real Madrid, Devler Ligi'nde 12 puana yükseldi. Salzburg, 3 puanda kaldı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Real Madrid, Devler Ligi'nin son haftasında Brest ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Salzburg, sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak.

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