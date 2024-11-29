Real Madrid'den Barcelona'ya kutlama

Muchas felicidades en vuestro 125 aniversario, @FCBarcelona. Es un honor para el Real Madrid competir con un gran rival como vosotros a lo largo de nuestra historia.



— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 29, 2024

İspanyol devi Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'nın 125. kuruluş yıldönümünü kutladı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Tarihimiz boyunca sizin gibi büyük bir rakiple rekabet etmek, Real Madrid için bir onurdur." ifadeleri kullanıldı.Real Madrid'in bu paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü beğeni rekorları kırdı.