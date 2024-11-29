Real Madrid'den Barcelona'ya kutlama

Real Madrid, Barcelona'nın 125. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'den Barcelona'ya kutlama
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29 Kasım 2024 22:31
İspanyol devi Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'nın 125. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Tarihimiz boyunca sizin gibi büyük bir rakiple rekabet etmek, Real Madrid için bir onurdur." ifadeleri kullanıldı.

Real Madrid'in bu paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü beğeni rekorları kırdı.

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