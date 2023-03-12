Real Madrid'de Gabriel Deck seferberliği

THY EuroLeague ekiplerinden Real Madrid takımın Arjantinli yıldızı Gabriel Deck'i takımda tutmak için çalışmalara başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; euroleague.net
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Real Madrid'de Gabriel Deck seferberliği
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12 Mart 2023 17:00
THY Euroleague'in güçlü ekiplerinden Real Madrid, takımın Arjantinli yıldızı Gabriel Deck'i ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Real Madrid, 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan ancak sezon sonunda çıkış maddesi bulunan Gabriel Deck'i takımda tutmak için kolları sıvadı.

Haberde; Arjantinli forveti kaybetmek istemeyen Madrid ekibinin, 2024 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen sözleşmede yer alan çıkış maddesi ve Gabriel Deck'in alabileceği yüksek tazminattan kurtulmak istediği ifade edildi.

Gabriel Deck, bu sezon EuroLeague'de 12.4 sayı, 5.5 ribaunt ve 2 asist ile oynuyor.

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