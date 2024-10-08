Real Madrid, Carvajal'in sakatlığı sonrası transfer kararı!

Real Madrid, başka felaket bir sakatlık yaşanmadığı sürece sağ bek transferi yapmayacak.

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Real Madrid, Carvajal'in sakatlığı sonrası transfer kararı!
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08 Ekim 2024 21:03
Real Madrid, Dani Carvajal'in sakatlanmasına rağmen olağanüstü bir karar almadı.

As'ta yer alan habere göre; İspanyol devi, başka felaket bir sakatlık yaşanmadığı sürece sağ bek transferi yapmayacak.

Haberde teknik heyet ve yönetimin Lucas Vazquez'e güveninin tam olduğu belirtildi.

Öte yandan Rüdiger ve Militao ikilisinin sağ bek oynayabiliyor olması Real Madrid yönetimi bu kararı almaya itti.

Real Madrid'in Villarreal'i 2-0 yendiği maçta sakatlanan Dani Carvajal'in 8-10 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanm

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