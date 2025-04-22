Real Betis, iki maç sonra kazandı!

İspanya La Liga'nın 32. haftasında Real Betis, deplasmanda Girona'yı 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Real Betis, iki maç sonra kazandı!
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22 Nisan 2025 00:15
Son güncelleme 22 Nisan 2025 00:46
İspanya La Liga'nın 32. haftasında Girona, Real Betis'i konuk etti.

Montilivi Stadyumu'nda oynanan maçı Real Betis 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Real Betis'in gollerini 6. dakikada Johnny Cardoso, 39. dakikada Antony ve 42. dakikada Isco kaydetti.

Girona'nın tek golünü ise 85. dakikada Christian Stuani attı.

Bu maçın ardından 2 maçlık galibiyet hasreti sona eren Real Betis, ligde 51 puana ulaştı ve 6. sırada yer aldı. Galibiyet hasreti 10 maça çıkan Girona ise 34 puanda kaldı ve 16. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Real Betis, Real Valladolid'i konuk edecek. Girona ise deplasmanda Leganes ile karşılaşacak.

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