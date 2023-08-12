RB Leipzig, Süper Kupa'da Bayern'i mat etti

Almanya Süper Kupa finalinde Red Bull Leipzig, Bayern Münih'i 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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RB Leipzig, Süper Kupa'da Bayern'i mat etti
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12 Ağustos 2023 23:39
Almanya Süper Kupa finalinde Bayern Münih ile Red Bull Leipzig karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı Red Bull Leipzig 3-0 kazanarak görkemli bir skorla kupaya uzanmayı başardı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Leipzig, 3. dakiakda Olmo'yla öne geçerken 44. dakikada Olmo bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarıda Bayern Coman, Kim Min Jae gibi isimleri oyuna almasına rağmen aradığı golü buılamadı. 68'de Olmo bu kez penaltıdan attığı golle farkı üçe çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Red Bull Leipzig sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bayern'de yeni transfer Harry Kane, 63. dakikada oyuna girmesine rağmen mağlubiyeti önleyemedi.

Red Bull Leipzig böylelikle tarihinde ilk kez Süper Kupa'yı müzesine götürmüş oldu. Tarihinde 10 kez bu kupayı müzesine götüren Bayern ise 7. kez Süper Kupa finalini kaybetmiş oldu.

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