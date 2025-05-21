Rayan Cherki için talipler artıyor!

Fransız ekibi Lyon'dan ayrılma kararı alan Rayan Cherki'nin talipleri giderek artıyor.



Foot Mercato'da yer alan habere göre, Liverpool, Milan ve Borussia Dortmund, Fransız futbolcu ile ilgileniyor.



Üç ekibin Lyon ile temasa geçtiği ancak 21 yaşındaki futbolcu için henüz resmi bir teklif olmadığı belirtildi.



Lyon'da geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan Rayan Cherki, 12 gol attı ve 20 asist yaptı.



