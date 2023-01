Rasmus Ankersen: 'Süper Lig'de kalıcı olacağız'

Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, "Göztepe'mizin uzun yıllar boyunca gelecekte de sağlam temeller ile daha da gelişmesi için çalışıyoruz ve kısa vadede hazır olup Göztepe'mizi Süper Lig'e geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.



Ankersen, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Sport Republic'in geçen temmuz ayında kulübün çoğunluk hisselerini devraldığını hatırlatarak, "Hedefimiz belliydi; zaman içinde kulübün sadece Süper Lig'e yükselmesini değil, aynı zamanda sürekli olarak orada kalıcı ve rekabetçi olmasını sağlayacak güçlü yapılar ve yöntemler oluşturmak. Emin olun ki Süper Lig'e yükselmek hedefimiz olmaya devam ediyor. Aynı zamanda futbolda başarı elde etmenin zaman aldığını ve bir gecede oluşmadığını da anlamak son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.



Kulübü devraldıktan sonra ilk yıllarındaki öncelikli hedeflerinin seçkin bir futbol organizasyonu kurmak ve onu yönetmesi için yetkin ve deneyimli insanları göreve getirmek olduğunu aktaran Ankersen, şunları kaydetti:



"Süper Lig'e yükselmeyi başardığımızda bizi orada tutabilecek ve ilerlemeye devam edebilecek bir organizasyonumuz olduğundan emin olmak istiyoruz. Daha iyi ve daha profesyonel bir futbol organizasyonu oluşturmak için kaydettiğimiz ilerlemeden memnunum. Daha fazla mali yatırımın da gerekli olduğunu anlıyoruz. Ancak güçlü bir yapı, organizasyon ve yöntemler olmadan kulübe yatırdığımız her paranın etkisi sınırlı olacaktır. Sahadaki sonuçlar ilk 6 ayda istikrarsızdı. Açıkçası gol atmakta zorlandık. Ancak takımın genel seviyesi ve yapısı gelişiyor. Hepinizin transfer görmek istediğini biliyorum ve sizi temin ederim ki sportif direktörümüz Ivan Mance ve ekibi, Göztepe'mizi bir sonraki seviyeye taşıyacak oyuncular bulmak için çok çalışıyor. Ancak sadece oyuncu almış olmak için oyuncu almayacağız."



Ankersen, Göztepe taraftarının tutkusunu sevdiğini belirterek, açıklamayı şu ifadelerle tamamladı:



"Bağlılığınız ve beklentileriniz, herkesi her gün elinden gelenin en iyisini yapmaya itiyor. Sizi temin ederim ki her oyuncu ve personel, bu muhteşem futbol kulübüne başarı getirmek için her gün çok çalışıyor. Göztepe'mizin uzun yıllar boyunca gelecekte de sağlam temeller ile daha da gelişmesi için çalışıyoruz ve kısa vadede hazır olup Göztepe'mizi Süper Lig'e geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Lütfen projenin ve ekibin arkasında durmaya devam edin. Desteğiniz çok değerli ve hem oyuncular hem de yönetim ekibi, başarılı olmak için sürekli olarak desteğinize ihtiyaç duyuyor. Oyuncularımıza, kulübe ve yönetim ekibimize olan desteklerinizden ötürü teşekkür ederim."