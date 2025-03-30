Rashford duble yaptı, Aston Villa rahat turladı

İngiltere FA Cup çeyrek final mücadelesinde Aston Villa, deplasmanda Championship ekibi Preston'u 3-0 yendi ve yarı finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Rashford duble yaptı, Aston Villa rahat turladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mart 2025 17:21
İngiltere FA Cup çeyrek final mücadelesinde Aston Villa, deplasmanda Championship ekibi Preston ile karşılaştı.

Deepdale'de oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-0 kazandı. 

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta Aston Villa'nın ilk golünü 58. dakikada Marcus Rashford kaydetti. 63. dakikada  Rashford, bu kez penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. 

Dakikalar 71'i gösterirken ise Aston Villa'da bu kez Jacob Ramsey sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. 

Mücadele, bu sonuçla tamamlanırken Aston Villa, adını yarı finale yazdırdı. Preston ise turnuvaya veda eden takım oldu. 
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery