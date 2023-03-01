Raptors ekibi Barton'ı aldı, Hernangomez'i serbest bıraktı

Toronto Raptors'ın guard Will Barton ile anlaştığı ve Juancho Hernangomez'i serbest bıraktığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Raptors ekibi Barton'ı aldı, Hernangomez'i serbest bıraktı
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01 Mart 2023 12:07
Toronto Raptors'ın guard Will Barton ile anlaştığı ve Juancho Hernangomez'i serbest bıraktığı bildirildi.

Takım politikası gereğince, anlaşmanın mali şartlarının açıklanmadığı bildirildi. Barton, bu sezon Washington Wizards ile çıktığı 40 maçta 7.7 sayı, 2.8 ribaund, 2.4 asist ve 19.6 dakika ortalamaları yakalamıştı.

Hernangomez ise, bu sezon Raptors ile çıktığı 42 maçta 2.9 sayı ve 2.9 ribaund ortalamaları tutturmuştu.

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