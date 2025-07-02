Toronto Raptors, uzun oyuncusu Jakob Poeltl ile dört yıl, 104 milyon dolarlık yeni bir sözleşme uzatmasına imza attı.ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, bu uzatma ile birlikte Poeltl, 2026-27 sezonundaki 19.5 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanacak ve sözleşmesine üç yıl daha eklenecek.Raptors, 7 ayak boyundaki Poeltl'ı 2023 Şubat'ında San Antonio Spurs'ten geri almıştı. Her iki pota altında da istikrar sağlayan Poeltl, Ekim ayında 30 yaşına girecek.2024-25 sezonunda 57 maçta forma giyen Avusturyalı pivot, kariyer rekoru kırarak 14.5 sayı, 9.6 ribaund, 2.8 asist, 1.2 blok ve 1.2 top çalma ortalamaları yakaladı. Aynı zamanda %62.7 saha içi isabet oranıyla ligde beşinci, %11.7 hücum ribaundu yüzdesiyle ise sekizinci sırada yer aldı.Poeltl, pota altından yapılan şutlarda rakiplerini %59 isabetle sınırladı; bu, en az 400 savunulan atış yapan oyuncular arasında onu ilk 10'a soktu.Toronto, Poeltl'ı 2016 NBA Draftı'nda dokuzuncu sıradan seçmişti.Raptors ayrıca kadrosuna ön alanda derinlik kazandırmak adına Salı günü Sandro Mamukelashvili ile iki yıl, 5.5 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.