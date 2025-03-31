Raphinha'dan Flick itirafı!

Barcelona forması giyen Raphinha, sezon öncesi teknik direktör Hansi Flick ile yaptığı konuşmanın ardından Katalan ekibinde kalmaya karar verdiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Raphinha'dan Flick itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mart 2025 18:32
Barcelona forması giyen Raphinha, teknik direktör Hansi Flick ile ilgili bir itirafta bulundu.

Brezilyalı yıldız, "Hansi Flick ile çok yakın bir ilişkim var. Sezon öncesi bir konuşma yaptık ve bana takımın önemli isimlerinden biri olacağımı söyledi. Flick ile yaptığımız bu konuşma ayrılık kararımı değiştirdi." dedi.

Barcelona'da bu sezon 42 maçta süre bulan Raphinha, 27 gol attı ve 20 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery