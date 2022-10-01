İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, içinde Rıdvan Yılmaz'ın da yer aldığı yeni transferlerin durumu hakkında açıklamalar yaptı.



YAPILAN TRANSFERLERE VURGU



Geride kalan 7 maçta Rangers, 5 galibiyet 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 16 puanla Celtic'in ardından ikinci sırada yer alan Rangers'ın Hollandalı çalıştırıcısı çok sayıda transfer yaptıklarına dikkati çekti.



"BAZI OYUNCULAR DAHA FAZLA ZAMAN İSTİYOR"



Gio, "Elbette yeni transferlerin hemen takım üzerinde bir etki yaratmasını bekliyorsunuz. Ama gerçekler gösteriyor ki bazı oyuncular kulüp değiştirdiğinde, yeni bir seviyeye ve takım arkadaşlarına alışmak için diğerlerinden daha fazla zamana ihtiyaç duyuyor" dedi.



"YENİ TRANSFERLERE SABIR GÖSTERECEĞİZ"



Bir teknik direktörün oyuncularına sabretmesinin önemine vurgu yapan Giovanni van Bronckhorst, "Bir teknik adam olarak sahip olmanız gereken şeylerden biri de sabırdır. Bu takımın çekirdek kadrosu içinde yer alan ama alışma süreci uzun süren oyunculara iyi örnekler var. Bu normal bir durum. Alışkın olmadığım bir durum değil" ifadesini kullandı.



"RIDVAN İYİ ŞEKİLDE ADAPTE OLUYOR"



Öte yandan İskoç basını, Rıdvan Yılmaz'a teknik heyetin olumlu yaklaştığını yazdı. Haberde Rangers teknik patronu Gio'nun, "Rıdvan için burası yeni bir ülke, yeni bir kulüp. Gerçekten iyi şekilde adapte oluyor. Başlangıç onun için biraz zor oldu ama antrenmanlarda gelişimini görüyorum. Takım arkadaşlarıyla daha uyumlu gözüküyor. Bunu görmek çok güzel. Önümüzdeki haftalarda takımda daha fazla yer alacağını öngörebiliriz" sözlerine yer verildi.



RIDVAN YILMAZ'IN RANGERS PERFORMANSI



Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, İskoçya Ligi, Lig kupası ve Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere toplam 3 maçta 176 dakika süre aldı. Rıdvan Yılmaz, Lig Kupası'nda 1 asist yapmıştı.





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