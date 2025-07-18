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Rangers'ta Rıdvan Yılmaz kadro dışı!

Rangers, UEFA Şampiyonlar Ligi için kadrosunda milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'a yer vermedi.

calendar 18 Temmuz 2025 14:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Rangers'ta Rıdvan Yılmaz kadro dışı!
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Rangers forması giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Rangers, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Panathinaikos ile oynayacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi. İskoç ekibinin UEFA kadrosunda Rıdvan Yılmaz yer almadı.

24 yaşındaki futbolcu için yaşanan bu gelişmenin ardından Rıdvan Yılmaz'ın geleceği büyük bir merak konusu oldu.

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Rıdvan Yılmaz'ın Rangers ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Rangers forması altında toplamda 77 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, 2 gol attı ve 6 asist yaptı.

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