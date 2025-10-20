Rangers'ta karar: Danny Röhl

Rangers, yeni teknik direktörünü belirlemeye hazırlanıyor.



The Athletic'te yer alan habere göre, Rangers, son olarak Sheffield Wednesday'de görev yapan ve şu anda serbest durumda bulunan Danny Röhl'ü göreve getirmeyi düşünüyor.



ÖNE ÇIKAN ADAY



Rangers'in 36 yaşındaki teknik adam konusunda kesin kararını vermediği ancak genç teknik direktörün öne çıkan bir aday olduğu belirtildi.



OLE GUNNAR SOLSKJAER



Rangers için Beşiktaş'tan ayrılan Ole Gunnar Solskjaer de gündeme gelmişti. İskoç temsilcisinin Röhl'e yönelmesinin ardından Norveçli teknik adamın ismi geri planda kaldı.



Teknik direktör olarak ilk deneyimini Sheffield Wednesday'de yaşayan Danny Röhl, 89 maçta 1.36 puan ortalaması yakalamıştı.



