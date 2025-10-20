20 Ekim
Eyüpspor-Kasımpaşa
20:00
20 Ekim
Serik Belediyespor-Amed Sportif
16:00
20 Ekim
İstanbulspor-Bandırmaspor
20:00
20 Ekim
West Ham United-Brentford
22:00
20 Ekim
Alaves-Valencia
22:00
20 Ekim
Cremonese-Udinese
21:45
20 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0ERT

Rangers'ta karar: Danny Röhl

Rangers, teknik direktörlük görevine 36 yaşındaki Danny Röhl'ü getirmeye hazırlanıyor. Rangers'ta Ole Gunnar Solskjaer ismi de gündeme gelmişti.

calendar 20 Ekim 2025 13:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Rangers, yeni teknik direktörünü belirlemeye hazırlanıyor.

The Athletic'te yer alan habere göre, Rangers, son olarak Sheffield Wednesday'de görev yapan ve şu anda serbest durumda bulunan Danny Röhl'ü göreve getirmeyi düşünüyor.

ÖNE ÇIKAN ADAY

Rangers'in 36 yaşındaki teknik adam konusunda kesin kararını vermediği ancak genç teknik direktörün öne çıkan bir aday olduğu belirtildi.

OLE GUNNAR SOLSKJAER

Rangers için Beşiktaş'tan ayrılan Ole Gunnar Solskjaer de gündeme gelmişti. İskoç temsilcisinin Röhl'e yönelmesinin ardından Norveçli teknik adamın ismi geri planda kaldı.

Teknik direktör olarak ilk deneyimini Sheffield Wednesday'de yaşayan Danny Röhl, 89 maçta 1.36 puan ortalaması yakalamıştı.

SON HABERLER
Tümü
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
