UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile İskoç ekibi Rangers karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-2'lik skorla konuk ekip Rangers oldu.
Rangers'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada (penaltı) James Tavernier, 41. dakikada Alfredo Morelos, 49. dakikada John Lundstram ve 54. dakikada Dan-Axel Zagadou (kendi kalesine) kaydetti.
Borussia Dortmund'un golleri 51. dakikada Jude Bellingham ve 82. dakikada Raphael Guerreiro'dan geldi.
Karşılaşmanın rövanşı 24 Şubat Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.
Rangers'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada (penaltı) James Tavernier, 41. dakikada Alfredo Morelos, 49. dakikada John Lundstram ve 54. dakikada Dan-Axel Zagadou (kendi kalesine) kaydetti.
Borussia Dortmund'un golleri 51. dakikada Jude Bellingham ve 82. dakikada Raphael Guerreiro'dan geldi.
Karşılaşmanın rövanşı 24 Şubat Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.