Rangers, Dortmund'a ders verdi!

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Rangers, Dortmund'u deplasmanda 4-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Rangers, Dortmund'a ders verdi!
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17 Şubat 2022 22:43
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile İskoç ekibi Rangers karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-2'lik skorla konuk ekip Rangers oldu.

Rangers'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada (penaltı) James Tavernier, 41. dakikada Alfredo Morelos, 49. dakikada John Lundstram ve 54. dakikada Dan-Axel Zagadou (kendi kalesine) kaydetti.

Borussia Dortmund'un golleri 51. dakikada Jude Bellingham ve 82. dakikada Raphael Guerreiro'dan geldi.

Karşılaşmanın rövanşı 24 Şubat Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.

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