Rakipler zarar, Fenerbahçe kar yazdı!

Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor 6 aylık konsolide bilançolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdi. Fenerbahçe, raporlarını açıklayan takımlar arasında ikinci çeyrekte kar eden tek takım olarak dikkat çekti.



Fenerbahçe'nin, Trabzonspor ve Beşiktaş'ı geride bırakarak 2021-2022 sezonu ikinci çeyrek raporunda 40 milyon Türk Lirası kar açıkladığı belirtildi. Şirket gelirlerini yüzde 142 artırarak 713.4 milyon liraya taşıdı.



Sarı-lacivertliler, 1 Haziran 2021 ve 30 Kasım 2021 arasını kapsayan 6 aylık konsolide bilançosunda 40.807.428 TL net kar elde edildiğini açıkladı. Kulüp, 31 Mayıs 2021 tarihli bir önceki bilançosunda 201.766.943 TL net zarar açıklamıştı.



2021-2022 sezonu ikinci çeyreğine ait mali raporlarını ilk açıklayan kulübün Trabzonspor olduğu bildirildi.



Bordo-mavili kulübün geçen yılın aynı dönemine oranla gelirlerinin yüzde 1 düşerek 227.7 milyon Türk Lirası olarak kaydedildiği belirtildi. Trabzonspor'un zararının da 244 milyon Türk Lirası olduğu ifade edildi.



Gelirlerde artış var



Beşiktaş'ın 2021-2022 sezonu ikinci çeyreğine ait açıkladığı finansal raporunda geçen yılın aynı dönemine göre gelirlerini yüzde 138 artırarak 574.3 milyon Türk Lirası'na ulaştığı fakat 73.5 milyon Türk Lirası zarar ettiği aktarıldı.



Galatasaray'da ise geçen yılın rakamlarına göre gelirin yüzde 124 artarak 576.5 milyon olduğu vurgulandı. Sarı-kırmızılı kulübün 59.3 milyon Türk Lirası zarar ettiği bildirildi.





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