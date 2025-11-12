İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin yıldız oyuncu Raheem Sterling'in Londra'daki evine hırsız girdi.
The Telegraph gazetesinin haberine göre, olayın cumartesi akşamı yaşandığını, hırsızlık sırasında kendisinin ve çocuklarının evde bulunduğunu ve hırsızların onları evde olduğunu görünce evden koşarak uzaklaştığını belirtti.
Thames Valley Emniyet birimi yaptığı açıklamada, polis memurlarının kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünü ifade etti.
30 yaşındaki futbolcunun Londra'daki önceki evi de 2022'de soyulmuş, Sterling bu nedenle İngiltere'nin Dünya Kupası hazırlık kampından erken ayrılmak zorunda kalmıştı.
Raheem Sterling, deja vu yaşadı!
Chelsea'nin İngiliz yıldızı Raheem Sterling'in evine yine hırsız girdi.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin yıldız oyuncu Raheem Sterling'in Londra'daki evine hırsız girdi.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray'a İlkay Gündoğan'dan müjdeli haber!
-
9
La Liga devi Atletico Madrid satıldı!
-
8
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen futbolcular ne ceza alacak?
-
7
Real Madrid'de ayrılık gerçekleşiyor: Endrick!
-
6
Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
-
5
Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
-
4
Galatasaray'dan Ademola Lookman açıklaması!
-
3
Ersin Destanoğlu'ndan suç duyurusu
-
2
Lionel Messi: "Geri dönmek istiyorum"
-
1
Nijerya'da Osimhen belirsizliği sona erdi!
- 01:44 ATP Finalleri'nde Alcaraz, Fritz'i yenerek 2. maçından da galibiyetle ayrıldı
- 01:41 Panathinaikos, Euroleague'de iki maç sonra galip!
- 01:29 Arda Güler: "En son Dünya Kupası'na gittiğimiz dünyada yoktum"
- 01:24 Tofaş, İspanya'da Tenerife'ye mağlup
- 01:11 Baldwin: "Sanırım taraftarlara kalp krizi geçirtmeyi seviyoruz"
- 01:05 Devon Hall: "Kazanmanın yolunu bulmalısınız"
- 01:03 Igor Kokoskov: "Yeniden maçı çok kötü bitirdik"
- 00:58 Jasikevicius: "Fenerbahçe taraftarına yürekten teşekkür ederim"
- 00:57 Wolfsburg, Thomas Reis'i listesine aldı!
- 00:51 Valencia, sahasında Real Madrid'i devirdi!
- 00:45 Partizan, Monaco'ya karşı son nefeste kazandı!
- 00:43 Raheem Sterling, deja vu yaşadı!
- 00:39 Hapoel Tel Aviv, Baskonia'yı Bulgaristan'da mağlup etti
- 00:30 Dubai BC, evinde Kızılyıldız'ı rahat yendi!
- 00:20 Anadolu Efes, Virtus Bologna'ya mağlup
- 00:14 Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv'i devirdi!
- 23:56 Bahçeşehir Koleji, Yunanistan'da Aris'i mağlup etti!
- 23:12 Ünlü futbolcu Oscar, hastaneye kaldırıldı!
- 22:56 Andres Iniesta'ya dolandırıcılık suçlaması!
- 22:26 Manisa FK, Taner Taşkın ile yollarını ayırdı
- 21:41 Robert Lewandowski'den geleceği için açıklama!
- 21:25 A Milli Erkek Voleybol Takımı, finale yükseldi!
- 21:19 Jose Mourinho'dan Benfica'ya flaş talep!
- 20:52 Real Madrid'de ayrılık gerçekleşiyor: Endrick!
- 20:23 A Milli Takım, Bulgaristan ve İspanya maçlarının hazırlıklarını sürdürdü
- 19:53 Ancelotti'den Endrick açıklaması: "Geleceği için karar vermeli"
- 19:38 Milli Haltercilerden, İslami Dayanışma Turnuvası'nda 21 madalya!
- 19:32 Milan, Luka Modric ile sözleşme uzatmak istiyor!
- 19:32 De la Fuente'nin Yamal şaşkınlığı: "Böyle bir durumla karşılaşmadım"
- 19:16 Wendel'den Botafogo itirafı: "Son anda vazgeçtiler, inanması zor"
- 19:04 Nijerya'da Osimhen belirsizliği sona erdi!
- 18:54 Erik Ten Hag, Ajax'ı reddetti!
- 18:31 Nagelsmann'dan Florian Wirtz'e destek!
- 18:29 Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi açıkladı!
- 17:54 Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda Saim Pakkan dönemi bitti!
- 17:20 Atalanta'da Raffaele Palladino dönemi!
- 16:16 Ümit Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna maçı biletleri ücretsiz
- 16:12 Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, 6. oldu
- 16:09 Juventus'ta yeni CEO Comolli
- 15:58 Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
- 15:48 U17 Milli Takım, Bosna Hersek'i 3 golle geçti
- 15:43 Hakan Safi: "Fenerbahçe'den kimse çıkmayacak"
- 15:40 NBA yöneticilerine göre Kings, Domantas Sabonis'i takasa açabilir
- 15:39 Coby White, sakatlık dönüşü yolunda G League'e gönderildi
- 15:39 Bracy-Williams'A 45 ay men cezası!
- 15:26 Lionel Messi: "Geri dönmek istiyorum"
- 15:10 Victor Osimhen için transfer açıklaması!
- 14:58 Ümit Milli Takım'da değişiklik
- 14:56 Altay'dan bahis soruşturması için açıklama!
- 14:52 Sheinbaum, Dünya Kupası biletini genç bir kadına verecek
- 14:44 Ege futbolunda bahis depremi
- 14:33 Galatasaray'a İlkay Gündoğan'dan müjdeli haber!
- 14:24 Filenin Sultanları, finale yükseldi!
- 14:22 Karşıyaka, Candost Volkan ile anlaştı!
- 14:16 TFF'ye tepki! "Kavun mu bu koklayıp alalım!"
- 14:07 Muğlaspor'dan bahis soruşturması için açıklama!
- 14:03 Milli boksörlerden 6 madalya birden!
- 13:49 Celil Yüksel: "Hukuka aykırı"
- 13:45 Suat Hekimoğlu: "Boksun yükselen grafiğini bir kez daha gösterdik"
- 13:40 Trabzonspor'da dikkat çeken tablo!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Raheem Sterling, deja vu yaşadı!
Real Madrid'de ayrılık gerçekleşiyor: Endrick!
Ancelotti'den Endrick açıklaması: "Geleceği için karar vermeli"
Milan, Luka Modric ile sözleşme uzatmak istiyor!
De la Fuente'nin Yamal şaşkınlığı: "Böyle bir durumla karşılaşmadım"
Nagelsmann'dan Florian Wirtz'e destek!
Atalanta'da Raffaele Palladino dönemi!
Juventus'ta yeni CEO Comolli
Lionel Messi: "Geri dönmek istiyorum"
Robert Lewandowski için emeklilik ihtimali!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|12
|9
|2
|1
|25
|6
|29
|2
|Fenerbahçe
|12
|8
|4
|0
|25
|10
|28
|3
|Trabzonspor
|12
|7
|4
|1
|18
|8
|25
|4
|Samsunspor
|12
|6
|5
|1
|18
|11
|23
|5
|Göztepe
|12
|6
|4
|2
|15
|6
|22
|6
|Beşiktaş
|12
|6
|2
|4
|21
|16
|20
|7
|Gaziantep FK
|12
|5
|4
|3
|17
|20
|19
|8
|Alanyaspor
|12
|3
|6
|3
|12
|12
|15
|9
|Konyaspor
|12
|4
|2
|6
|18
|20
|14
|10
|Rizespor
|12
|3
|5
|4
|14
|16
|14
|11
|Kocaelispor
|12
|4
|2
|6
|11
|15
|14
|12
|Başakşehir
|12
|3
|4
|5
|13
|11
|13
|13
|Antalyaspor
|12
|4
|1
|7
|13
|23
|13
|14
|Gençlerbirliği
|12
|3
|2
|7
|12
|17
|11
|15
|Kasımpaşa
|12
|2
|4
|6
|11
|17
|10
|16
|Kayserispor
|12
|1
|6
|5
|13
|28
|9
|17
|Eyüpspor
|12
|2
|2
|8
|6
|15
|8
|18
|Karagümrük
|12
|2
|1
|9
|12
|23
|7