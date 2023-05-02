Ragbi Federasyonu'nda genel kurul yapılamadı

Türkiye Ragbi Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu yapılamadı.

Haber; AA
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Ragbi Federasyonu'nda genel kurul yapılamadı
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02 Mayıs 2023 15:23
Türkiye Ragbi Federasyonunda olağanüstü genel kurulu düzenlenemedi.

AA muhabirinin federasyon yetkililerinden aldığı bilgiye göre, federasyonun bugün toplanması gereken olağanüstü genel kurulu, "delege listesine itiraz" gerekçesiyle yapılamadı. Federasyon yönetimi, itirazı Tahkim Kuruluna götürdü.

Olağanüstü genel kurul, Tahkim Kurulunun kararının ardından belirlenecek tarihte düzenlenecek.

 

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