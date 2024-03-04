Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Leao, "Geleceğim Milan'da, buradayım ve sözleşmemin bitmesine dört yıl var. Milan, zor durumdayken beni destekledi ve bana yardım etti. Ben sadık biriyim, bunu unutmayacağım. Geldiğimde bir çocuktum, hem bir insan hem de futbolcu olarak geliştim. Tekrar kazanmak istiyorum. Aklım burada." sözlerini kullandı.



24 yaşındaki futbolcunun adı Barcelona, Chelsea ve Paris Saint-Germain ile anılmıştı.



2019 yılından bu yana Milan forması giyen Rafael Leao, İtalyan ekibinde 196 maçta 52 gol attı ve 44 asist yaptı.





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