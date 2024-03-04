Rafael Leao'dan geleceği için açıklama!

Milan'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao, geleceğiyle ilgili olarak dört yıl daha sözleşmesinin bulunduğunu ve aklının İtalyan ekibinde olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Rafael Leao'dan geleceği için açıklama!
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04 Mart 2024 18:29
Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Leao, "Geleceğim Milan'da, buradayım ve sözleşmemin bitmesine dört yıl var. Milan, zor durumdayken beni destekledi ve bana yardım etti. Ben sadık biriyim, bunu unutmayacağım. Geldiğimde bir çocuktum, hem bir insan hem de futbolcu olarak geliştim. Tekrar kazanmak istiyorum. Aklım burada." sözlerini kullandı.

24 yaşındaki futbolcunun adı Barcelona, Chelsea ve Paris Saint-Germain ile anılmıştı.

2019 yılından bu yana Milan forması giyen Rafael Leao, İtalyan ekibinde 196 maçta 52 gol attı ve 44 asist yaptı.

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