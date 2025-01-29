Rafa Silva ilk kez sahada olmayacak

Beşiktaş'ta tüm maçlarda forma giyen Rafa Silva, Sivasspor maçında sahada yok. Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'a karşı forma giyen Rafa Silva kart cezası nedeniyle bu sezon ilk kez bir maçta görev alamayacak.
Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Portekizli futbolcu, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynanacak zorlu karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak. Rafa Silva gibi cezalı duruma düşen Al Musrati de Sivas'ta forma giyemeyecek.
Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Portekizli futbolcu, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynanacak zorlu karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak. Rafa Silva gibi cezalı duruma düşen Al Musrati de Sivas'ta forma giyemeyecek.