Rafa Silva, Eyüpspor maçına damga vurdu

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rafa Silva, Eyüpspor karşısında ilk yarıda 1 gol ve 1 asist kaydetti. Portekizli yıldız, ikinci yarıda da asist yaparak yıldızlaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rafa Silva, Eyüpspor maçına damga vurdu
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21 Şubat 2025 21:01
Son güncelleme 21 Şubat 2025 21:26
Eyüpspor - Beşiktaş mücadelesinde Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Rafa Silva, performansıyla dikkat çekti.

Rafa Silva, 18. dakikada Ciro Immobile'nin ceza yayından verdiği pasta penaltı noktasının sağında sağ ayak içiyle şutunu çekerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Tecrübeli oyuncu asistini ise 45+2. dakikada sağ kanattan topu çizgiye kadar taşıyarak kale sahasına ortaladı. Rashica'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Rafa Silva, Eyüpspor karşısında attığı golün ardından son 4 Süper Lig maçında 3. golünü kaydetti.

Öte yandan Beşiktaş'ın Portekizli yıldız, ikinci yarıda Semih Kılıçsoy'un attığı golün de asistini yaptı.


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