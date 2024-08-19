Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı yıldız isimlerden Rafa Silva, yeni takımıyla çıktığı 3. resmi maçında da gol sevinci yaşadı.
Galatasaray'la oynanan Süper Kupa maçında ilk resmi golünü kaydeden Portekizli oyuncu, Antalyaspor karşısında 56. dakikada Beşiktaş'ı 3-2 öne geçiren golü attı.
Rafa Silva, geçen hafta Samsunspor'la deplasmanda oynanan müsabakada da ligdeki ilk golünü atmayı başarmıştı.
Galatasaray'la oynanan Süper Kupa maçında ilk resmi golünü kaydeden Portekizli oyuncu, Antalyaspor karşısında 56. dakikada Beşiktaş'ı 3-2 öne geçiren golü attı.
Rafa Silva, geçen hafta Samsunspor'la deplasmanda oynanan müsabakada da ligdeki ilk golünü atmayı başarmıştı.
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