Rafa Silva, Antalyaspor'u da boş geçmedi

Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla çıktığı 3. resmi maçında da gol atarak etkileyici performansını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Rafa Silva, Antalyaspor'u da boş geçmedi
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19 Ağustos 2024 01:03
Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı yıldız isimlerden Rafa Silva, yeni takımıyla çıktığı 3. resmi maçında da gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'la oynanan Süper Kupa maçında ilk resmi golünü kaydeden Portekizli oyuncu, Antalyaspor karşısında 56. dakikada Beşiktaş'ı 3-2 öne geçiren golü attı.

Rafa Silva, geçen hafta Samsunspor'la deplasmanda oynanan müsabakada da ligdeki ilk golünü atmayı başarmıştı.

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