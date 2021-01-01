Radja: "Russ ve Giannis, Avrupa'da sıkıntı çekerlerdi"

Basketbol Hall of Fame sınıfı üyesi ve eski NBA oyuncusu Dino Radja, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo ve Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook'un Avrupa'da sıkıntı çekeceklerine inandığını belirtti.



Avrupa'da ünlü bir kariyere sahip olan ve aynı zamanda dört sezon (1993-1997) Boston Celtics'te oynamış olan Radja, YouTube'da bir röportaj için bir Nuggets taraftar grubuna katıldı.



NBA yıldızlarının Avrupa oyun tarzıyla nasıl başa çıkacağına dair gelen bir soruda efsane oyuncu, bunun bazıları için zor olacağını söyledi:



"NBA'de savunma yapmıyorlar ve Avrupa'ya ne yaptıklarını bilen beş adamın karşısına çıkıyorsunuz. İçeri girmenizi engelliyorlar ve hücum ribaundı almanıza izin vermiyorlar.



Şans eseri, Olimpiyat Oyunları elemelerinde Yunanistan'a karşı oynamıştık ve taktiğimiz buydu. O zamanlar Giannis iyi de bir oyuncuydu, MVP değildi ama yine de zirvedeydi.



İçeri girmesine ve hücumda topu almasına izin vermemiştik, ayrıca şutlarını da blokluyorduk. Diğer yaptığı şeylere de müdahale etmemiştik. Bize karşı dört sayı bulabilmişti."



"WESTBROOK, AVRUPA'DA ŞAMPİYON OLAMAZ"



Radja daha sonra Westbrook hakkında konuştu ve eski MVP'nin hiçbir takımı Avrupa'da şampiyonluğa götürmeyeceğini iddia etti:



"Bana göre, şu Westbrook denen adamı Barcelona'ya, CSKA'ya veya başka bir yere getirip Avrupa şampiyonu yapmasını söyleseniz, bunun olma imkanı yok."



