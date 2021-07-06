Radamel Falcao; 'Anka Kuşu' gibi

Florya'da çalışmalara başlayan ve eski kimliğinden esintiler gösteren Radamel Falcao, Fatih Terim'i memnun etti. Kolombiyalının performansı PSV maçı öncesi umut dağıttı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Radamel Falcao; 'Anka Kuşu' gibi
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06 Temmuz 2021 10:48
Galatasaray'da bir isim Anka Kuşu gibi küllerinden doğacak adeta…

Sözcü'de yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılara büyük beklentilerle gelmesine rağmen özellikle devamlılık sıkıntısı yaşayan, oynadığından çok maç kaçıran Radamel Falcao, yeni sezona fırtına gibi girdi.

Antrenmanlarda hem çok istekli hem de çok güçlü gözüken Kolombiyalı, özellikle önceki gün oynanan antrenman maçında şov yaptı.

Fizik olarak eski günlerini hatırlatan Falcao'nun şık golleri de kalitesinin eskimediğini gösterdi.

FATİH TERİM DE ÇOK MEMNUN

Florya'da, Fatih Terim'in de Falcao'nun bu performansından çok memnun olduğu konuşuluyor. Bir ara gönderilmesi gündeme gelen yıldız ismin kendine gelmesi PSV maçı öncesi Terim'i çok memnun etti. 

 


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