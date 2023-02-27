Rachid Ghezzal'ın sakatlık süresi belli oldu

Beşiktaş'ta Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın durumu belli oldu.
TRT Spor'un haberine göre; Antalyaspor ile oynanan maç öncesi ısınma hareketleri esnasından adalesinden sakatlanan Rachid Ghezzal, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
4.5 aylık sakatlık sürecinin ardından yeniden sahalara dönmeye hazırlanan Ghezzal, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 6 maçta 3 gol 2 asist kaydetti.
TRT Spor'un haberine göre; Antalyaspor ile oynanan maç öncesi ısınma hareketleri esnasından adalesinden sakatlanan Rachid Ghezzal, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
4.5 aylık sakatlık sürecinin ardından yeniden sahalara dönmeye hazırlanan Ghezzal, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 6 maçta 3 gol 2 asist kaydetti.
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