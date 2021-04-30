Rachid Ghezzal'de ilginç detay! 1 dakikada transfer bitti

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, yaptığı asistlerle takımı sırtlayan Rachid Ghezzal'i sezon başında sadece 1 dakika izleyip takıma istediği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, "Ben bu oyuncuyu istiyorum. Bana onu mutlaka getirin" dediği ortaya çıkarken, yıldız isim de ortaya koyduğu performansla hocasını yanıltmadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Rachid Ghezzal'de ilginç detay! 1 dakikada transfer bitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Nisan 2021 08:39
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Sezon başında Leicester City'den kiralanan Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ın şampiyonluk yürüyüşündeki başrol oyunculardan birisi oldu. Cezayirli yıldızın, transfer hikâyesinde ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın önemli bir etkisi var. Sabah'ın haberine göre; Yalçın, lig başlamadan önce önerilen Ghezzal'ın maç görüntülerini sadece 1 dakika izledikten sonra, "Ben bu oyuncuyu istiyorum, bana ona alın" dedi. Ayrıca tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'a gelişinde görüşmelere bizzat katılarak aktif rol oynadı. 28 yaşındaki sağ kanat da ortaya koyduğu futbolla hocasını yanıltmadı.

SON 9 YILIN EN ÇOK ASİST YAPAN İSMİ
16 gol pası ile asist krallığında zirvede bulunan ayrıca 5 kez rakip fileleri havalandıran 28 yaşındaki Cezayirli, son oynanan Çaykur Rizespor maçında takıma her iki kategoride de katkı sağladı. Ghezzal Süper Lig'de son 9 sezonun en çok asist yapan ismi olurken, Beşiktaş'ta ise son 20 yılın en iyisi unvanını aldı. Bu unvan daha önce 14 asistli Ricardo Quaresma'ya aitti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.