Rachid Ghezzal'dan Redmond'a geri dön çağrısı

Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, eski takım arkadaşı Nathan Redmond'a geri dönmesi yönünde mesaj gönderdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Imago
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Rachid Ghezzal'dan Redmond'a geri dön çağrısı
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29 Mart 2024 11:01
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon forma giyen Nathan Redmond, Rachid Ghezzal'ın paylaşımına yorum yaptı.

Rachid Ghezzal, Nathan Redmond'ın bu paylaşımına dikkat çeken bir yanıt verdi.



Cezayirli futbolcu, eski takım arkadaşına Beşiktaş'a geri dönmesine yönelik çağrıda bulundu.

Rachid Ghezzal'ın bu mesajı Beşiktaş taraftarlarının dikkatini çekti ve çok sayıda beğeni aldı.

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