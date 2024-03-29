Rachid Ghezzal'dan Redmond'a geri dön çağrısı

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon forma giyen Nathan Redmond, Rachid Ghezzal'ın paylaşımına yorum yaptı.
Rachid Ghezzal, Nathan Redmond'ın bu paylaşımına dikkat çeken bir yanıt verdi.
Cezayirli futbolcu, eski takım arkadaşına Beşiktaş'a geri dönmesine yönelik çağrıda bulundu.
Rachid Ghezzal'ın bu mesajı Beşiktaş taraftarlarının dikkatini çekti ve çok sayıda beğeni aldı.
Rachid Ghezzal, Nathan Redmond'ın bu paylaşımına dikkat çeken bir yanıt verdi.
Cezayirli futbolcu, eski takım arkadaşına Beşiktaş'a geri dönmesine yönelik çağrıda bulundu.
Rachid Ghezzal'ın bu mesajı Beşiktaş taraftarlarının dikkatini çekti ve çok sayıda beğeni aldı.