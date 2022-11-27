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Rachid Ghezzal'a alternatif aranıyor

Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Rachid Ghezzal'a alternatif olabilecek bir futbolcu aranıyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezzal'a alternatif aranıyor
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27 Kasım 2022 13:56
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in önceki gün düzenlenen basın toplantısında "Çok iyi futbolcu, iyi bir karakter. Takımda 7-8 tane bu tip lider oyuncuya sahipseniz başarılı olursunuz" dediği Rachid Ghezzal'e alternatif aranıyor.

Siyah beyazlı takımın bu sezon sakatlıklar nedeniyle verim alamadığı, son olarak sağ ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle ABD'de ameliyat olan Cezayirli kanat oyuncusunun şubat ayında takıma dönmesi bekleniyor. Süper Lig'de Dünya Kupası arası 23-24-25 Aralık'ta biterken uzun süre Ghezzal'dan verim alamayacak olan yönetim, bu oyuncu için alternatif bir isim arıyor.

FEGHOULI'YE RET CEVABI

Teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısında "Oyuncu bakıyoruz. Aynı şekilde elimizdeki oyuncuları değerlendiriyoruz ama bizim başarıya, sonuca ihtiyacımız var" derken Ghazzal'ın yerine aynı kalibrede bir oyuncu aradıklarının sinyalini vermişti. Bu arada Galatasaray ile geçen sezon sonu yollarını ayıran Feghouli'nin Beşiktaş'a önerildiği öğrenildi. Ancak siyah beyazılar bu oyuncu için olumsuz yanıt verince, o da Karagümrük ile anlaştı.

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