PWA Çocuklar ve Gençler Rüzgar Sörfü Dünya Kupası, başladı!

Profesyonel Rüzgar Sörfü Birliği (PWA) Çocuklar ve Gençler Rüzgar Sörfü Dünya Kupası ilk gün müsabakalarıyla Alaçatı'da başladı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Belediyesi ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliği ile Çağla Kubat Windsurf Academy tarafından "Alaçatı Rüzgarı Hiç Bitmesin" temasıyla yapılan yarışlara 15 ülkeden 100'ün üzerinde sporcu katılıyor.



İlk olarak Sompo Kids Cup heyecanın yaşandığı organizasyon IQFoil ve finn sınıflarındaki yarışlarla devam etti.



Organizasyon 20 Kasım Pazar gününe kadar sürecek.





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