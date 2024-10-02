PSV ve Sporting yenişemedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında PSV'nin Sporting'i konuk ettiği maç 1-1 berabere bitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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PSV ve Sporting yenişemedi!
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01 Ekim 2024 23:51
Son güncelleme 02 Ekim 2024 00:38
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında PSV, Sporting'i konuk etti.

Philips Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle sonuçlandı. 

PSV'nin golünü 15. dakikada Jerdy Schouten kaydetti. Sporting'in golü ise 84. dakikada Daniel Bragança'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte ilk maçta Juventus'a 1-0 mağlup olan PSV, 1 puana ulaştı. İlk maçta Lille'i 2-0 yenen Sporting'in puanı ise 4'e yükseldi. 

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında PSV, deplasmanda PSG ile karşılaşacak. Sporting ise aynı haftada Sturm Graz'a konuk olacak.

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