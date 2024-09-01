PSV Eindhoven'dan 4 haftada 12 puan

PSV Eindhoven, sahasında ağırladığı Go Ahead Eagles'ı 3-0 mağlup etti ve 4. haftada 12 puana ulaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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PSV Eindhoven'dan 4 haftada 12 puan
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01 Eylül 2024 19:43
Son güncelleme 01 Eylül 2024 19:44
Hollanda Eredivisie'nin 4. haftasında PSV Eindhoven ile Go Ahead Eagles karşı karşıya geldi. Philips Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi PSV 3-0'lık skorla kazandı.

PSV'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Guus Til, 27. dakikada Hirving Lozano ve 63. dakikada Joey Veerman kaydetti.

Bu sonucun ardından PSV 4 maçta 12 puana ulaştı. Eagles ise 3 puanda kaldı.

PSV Eindhoven, gelecek hafta NEC Nijmegen'i ağırlayacak. Eagles ise Sparta Rotterdam deplasmanına gidecek.

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