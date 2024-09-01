PSV Eindhoven'dan 4 haftada 12 puan

Hollanda Eredivisie'nin 4. haftasında PSV Eindhoven ile Go Ahead Eagles karşı karşıya geldi. Philips Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi PSV 3-0'lık skorla kazandı.
PSV'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Guus Til, 27. dakikada Hirving Lozano ve 63. dakikada Joey Veerman kaydetti.
Bu sonucun ardından PSV 4 maçta 12 puana ulaştı. Eagles ise 3 puanda kaldı.
PSV Eindhoven, gelecek hafta NEC Nijmegen'i ağırlayacak. Eagles ise Sparta Rotterdam deplasmanına gidecek.
PSV'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Guus Til, 27. dakikada Hirving Lozano ve 63. dakikada Joey Veerman kaydetti.
Bu sonucun ardından PSV 4 maçta 12 puana ulaştı. Eagles ise 3 puanda kaldı.
PSV Eindhoven, gelecek hafta NEC Nijmegen'i ağırlayacak. Eagles ise Sparta Rotterdam deplasmanına gidecek.
Geçen sezon 34 maçta 91 puan toplayan PSV, bu sezona da fırtına gibi başladı.
🎗4 Maç
✅4 Galibiyet
✅12 Puan
⚽️18 Atılan Gol
🥅3 Yenilen Gol pic.twitter.com/bj8G3lKmGB
— Sporx (@sporx) September 1, 2024
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