PSV Eindhoven'dan 4 haftada 12 puan

Geçen sezon 34 maçta 91 puan toplayan PSV, bu sezona da fırtına gibi başladı.



🎗4 Maç

✅4 Galibiyet

✅12 Puan

⚽️18 Atılan Gol

🥅3 Yenilen Gol pic.twitter.com/bj8G3lKmGB



— Sporx (@sporx) September 1, 2024

Hollanda Eredivisie'nin 4. haftasında PSV Eindhoven ile Go Ahead Eagles karşı karşıya geldi. Philips Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi PSV 3-0'lık skorla kazandı.PSV'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Guus Til, 27. dakikada Hirving Lozano ve 63. dakikada Joey Veerman kaydetti.Bu sonucun ardından PSV 4 maçta 12 puana ulaştı. Eagles ise 3 puanda kaldı.PSV Eindhoven, gelecek hafta NEC Nijmegen'i ağırlayacak. Eagles ise Sparta Rotterdam deplasmanına gidecek.