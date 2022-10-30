Hollanda Ligi'nde PSV Eindhoven, sahasında NEC Nijmegen ile karşılaştı. Phillips Stadyumu'ndaki mücadeyi PSV 3-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmada PSV'ye galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Anwar El Ghazi, 50. dakikada penaltıdan Luuk de Jong ve 84. dakikada Madueke kaydetti.



Bu sonucun ardından PSV Eindhoven, ligde bir maç aradan sonra kazandı ve puanını 27'ye çıkardı. NEC Nijmegen ise 11 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında PSV, Ajax deplasmanına konuk olacak. NEC Nijmegen ise Cambuur ile deplasmanda karşılaşacak.





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