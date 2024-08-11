PSV, açılışı 5 golle yaptı!

PSV Eindhoven, Hollanda Eredivisie ilk hafta maçında RKC Waalwijk ile karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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PSV, açılışı 5 golle yaptı!
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11 Ağustos 2024 00:14
Hollanda Eredivisie ilk hafta maçlarında PSV Eindhoven kendi evinde RKC Waalwijk ile karşı karşıya geldi.

Philips stadında oynanan maçta PSV Eindhoven rakibini 5 golle geçti. 

PSV Eindhoven'in gollerini sırasıyla Bakayoko, Schouten, Malik Tillman, Lozano(x2) attı.

Konuk ekibin tek golünü 77. dakikada Richard van der Venne kaydetti. 

PSV Eindhoven'in, Bayern Münih'den aldığı yeni transferi Malik Tillman'ın performansı dikkat çekti.

PSV Eindhoven 18 Ağustos'da Heracles deplasmanına gidecek.

RKC Waalwijk ise 17 Ağustos'da evinde Groningen'i ağırlayacak.
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