PSG ve Liverpool, Slovak yıldızın peşinde

Kış transfer döneminde takviye yapmak isteyen Paris Saint-Germain ve Liverpool, David Hancko için harekete geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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PSG ve Liverpool, Slovak yıldızın peşinde
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12 Ocak 2024 17:43
Dünya'da kış transfer döneminin resmi olarak başlamasıyla birlikte takımlar takviye yapmak için harekete geçti.

Fransa devi Paris Saint-Germain ile İngiliz devi Liverpool gözünü Feyenoord forması giyen yıldıza çevirdi.

45 MİLYON EURO

Nico Schira'nın haberine göre Liverpool ve Paris Saint-Germain, Feyenoord forması giyen David Hancko için transfer yarışına girdiler.

Haberin detaylarında Feyenoord'un, 26 yaşındaki Slovak stoper için yaklaşık 45 milyon euro bandında bir bonservis istediği ancak kış transfer dönemi yerine yaz transfer döneminde satmak istedikleri de söylendi.

24 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Feyenoord formasıyla 24 resmi maça çıkan David Hancko bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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