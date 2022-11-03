Şampiyonlar Ligi H Grubu, oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.



PSG, deplasmanda Juventus'u 13. dakikada Mbappe ve 69'da Nuno Mendes'in golleriyle mağlup etmeyi başardı. Juventus'un 39. dakikada Bonucci ile bulduğu tek gol ise teselliden öteye gidemedi.



Benfica ise deplasmanda Maccabi Haifa'yı 6-1'lik skorla mağlup etti. Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 20'de Ramos, 59'da Musa, 69'da Grimaldı, 73'te Rafa Silva, 88'de Henrique Araujo ve 90+2'de Joao Mario kaydetti.



Bu sonucun ardından PSG ile Benfica'nın puanları, ikili averajları, genel averajları da aynı olmasına rağmen deplasmanda daha fazla gol atan Portekiz ekibi, grup lideri olarak tur atladı. Juventus 3 puanda kaldı ve Maccabi'yle arasındaki ikili averaj farkıyla UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı. Maccabi Haifa ise 3 puanla Avrupa macerasını noktaladı.



Öte yandan Kylian Mbappe, Lionel Messi'yi geçerek, Şampiyonlar Ligi'nde 40 gole en erken ulaşan futbolcu oldu. Mbappe'ye Juventus maçında golün asistini Lionel Messi yaptı.



H GRUBU PUAN DURUMU



(1) Benfica: 14

(2) PSG: 14

(3) Juventus: 3

(4) M. Haifa: 3



