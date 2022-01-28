PSG, Pogba için pusuda!

PSG, sezon sonunda Manchester United'dan ayrılması beklenen Paul Pogba'yı listenin başına yazdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG, Pogba için pusuda!
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28 Ocak 2022 16:28
İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da Paul Pogba'nın geleceği belli oluyor.

Fransız basınının haberine göre; PSG, sezon sonunda United'dan ayrılacak olan Pogba için harekete geçti.

Haberde PSG Sportif Direktörü Leonardo'nun Paul Pogba'nın menajeri Mino Raiola ile birçok kez görüştüğü ve Fransız futbolcunun da PSG'ye gitmek istediği yazıldı.

Bu sezon Manchester United ile 13 resmi maça çıkan Pogba, 7 asist yaptı.

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