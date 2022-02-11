PSG öncesi Real'de Benzema müjdesi!

Carlo Ancelotti, Paris Saint Germain maçı öncesi Karim Benzema için müjdeyi verdi.



İtalyan teknik adam gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Karim Benzema Paris'te oynayacak mı?" sorusuna, "Evet" cevabını verdi.



Daha önce Karim Benzema'nın sakatlığının ciddi olduğu ve Şampiyonlar Ligi maçını kaçıracağı belirtilmişti.



Ancak Carlo Ancelotti, bu bilgiyi yalanladı ve Fransız forvetin Paris'e gidecek olan kafilede yer alacağını söyledi.



Real Madrid ile Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 15 Şubat Salı günü karşılaşacak.





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