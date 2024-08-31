PSG'den Ugarte, Manchester United'a transfer oldu

Paris Saint Germain'den Manuel Ugarte, Manchester United'a transfer olarak Premier Lig'in yolunu tuttu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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PSG'den Ugarte, Manchester United'a transfer oldu
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31 Ağustos 2024 02:15
Uzun zamandır libero arayışlarını sürdüren Manchester United, 23 yaşındaki libero oyuncusu Manuel Ugarte'yi kadrosuna kattı.

İngiliz ekibi bu transfer için 50 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Manuel Ugarte, geçen sene yaz transfer döneminde Sporting'den 60 milyon euro bedelle transfer olmuştu.

Ugarte, geçen sezon 37 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı.
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