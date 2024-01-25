PSG'den geleceğe dev yatırım

Gelecek adına transfer çalışmalarına hız veren Paris Saint-Germain, 18 yaşındaki Gabriel Moscardo'yu kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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PSG'den geleceğe dev yatırım
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25 Ocak 2024 16:12
Son güncelleme 25 Ocak 2024 16:18
Kış transfer döneminin hareketli ekiplerinden Paris Saint-Germain geleceğe yönelik bir transferi daha gerçekleştirdi.

Paris Saint-Germain son olarak Corinthians forması giyen 18 yaşındaki ön libero Gabriel Moscardo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

PSG, Gabriel Moscardo için Corinthians'a 20 milyon euro net bonservis ve 2 milyon euroluk bir bonus ödeyecek.

Ayrıca Moscardo, Haziran ayına kadar Corinthians'da kiralık olarak forma giyecek.

25 MAÇA ÇIKTI

Corinthians forması ile 25 resmi maça çıkan Gabriel Moscardo bu karşılaşmalarda 1 gol 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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