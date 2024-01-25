PSG'den geleceğe dev yatırım

Kış transfer döneminin hareketli ekiplerinden Paris Saint-Germain geleceğe yönelik bir transferi daha gerçekleştirdi.



Paris Saint-Germain son olarak Corinthians forması giyen 18 yaşındaki ön libero Gabriel Moscardo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.



PSG, Gabriel Moscardo için Corinthians'a 20 milyon euro net bonservis ve 2 milyon euroluk bir bonus ödeyecek.



Ayrıca Moscardo, Haziran ayına kadar Corinthians'da kiralık olarak forma giyecek.



25 MAÇA ÇIKTI



Corinthians forması ile 25 resmi maça çıkan Gabriel Moscardo bu karşılaşmalarda 1 gol 1 asistlik skor katkısı sağladı.



