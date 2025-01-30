UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Paris Saint-Germain, Stuttgart ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mercedes - Benz Arena'daki maçı PSG, 4-1'lık skorla kazandı.



Fransız temsilcisine galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Bradley Barcola, 17, 35 ve 54. dakikalarda Ousmane Dembele attı.



Stuttgart'ın tek golünü 77. dakikada William Pacho kendi kalesine attı.



Bu sonucun ardından Paris Saint-Germain 13 puana yükseldi. Fransız ekibi, Devler Ligi'nde play-off oynayacak. Stuttgart, 10 puanda kaldı ve Devler Ligi'nde play-off hattının dışında kalarak turnuvaya veda etti.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play off turunun kura çekimini 31 Ocak 2025 Cuma günü yapılacak.



