PSG, 8'de 8 yaptı! Montpellier'i de geçtiler

Fransa Ligue 1'de 8. hafta mücadelesinde PSG sahasında Montpellier'i de mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.

Haber; Sporx.com dış haberler
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PSG, 8'de 8 yaptı! Montpellier'i de geçtiler
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25 Eylül 2021 23:51
Fransa Ligue 1'de 8. hafta mücadelesinde Mauricio Pochettino'nun takımı Paris Saint-Germain ile Olivier Dall'Oglio'nun çalıştırdığı Montpellier kozlarını paylaştı.

Parc des Princes'te oynanan mücadelede PSG, 2-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Idrissa Gueye ile 89'da Julien Draxler kaydetti. 88'de oyuna giren Draxler, oyuna girer girmez saniyeler içinde fileleri havalandırdı.

PSG'de sakatlıkları nedeniyle Lionel Messi, Bernat, Verratti, Sergio Ramos ve Kurzawa forma giymedi.

Alınan bu sonucun ardından PSG puanını 24 yaparken, kayıpsız olarak yoluna devam etti. Montpellier ise 9 puanda kaldı ve bu sezonki 3. yenilgisini aldı.

Ligin bir sonraki haftasında PSG, Rennes deplasmanına gidecek. Bu maç öncesinde ise sahasında Manchester City'i ağırlayacak.






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