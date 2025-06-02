Profesyonel futbol liglerinde 2024-2025 sezonu tamamlandı

- Süper Lig

Şampiyon: Galatasaray

Düşenler: Bodrum FK, Sivasspor, Hatayspor, Adana Demirspor

- 1. Lig

- TFF 2. Lig

- TFF 3. Lig

- Bölgesel Amatör Lig

Profesyonel liglerde 2024-2025 sezonu tamamlanırken, ligler gelecek sezon 65 ilden 139 takımın katılımıyla oynanacak.Kayseri'deki 2. Lig play-off finaliyle tamamlanan 2024-2025 sezonunda en son bir üst lige yükselen ekip, Vanspor FK oldu.Profesyonel liglerdeki 12 takım bir üst lige çıkarken, 26 ekip küme düştü. Bölgesel Amatör Lig'den de 12 takım, gelecek sezon 3. Lig'de yer almaya hak kazandı.Gelecek sezon 65 ilden 139 takımın mücadele edeceği profesyonel liglerde Süper Lig'de 18, 1. Lig'de 20, 2. Lig'de 37 ve 3. Lig'de 64 takım yer alacak. Bu sayı 2026-2027'de 128'e ve 2027-2028'de 120'ye düşecek.Adıyaman, Ardahan, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Siirt, Sinop, Şırnak ve Tunceli'den temsilcinin bulunmayacağı liglerde İstanbul'dan katılacak 21 ekipten 7'si Süper Lig'de mücadele edecek.İzmir'den 10, Ankara'dan ise 8 ekibin bulunacağı profesyonel liglerde, Bursa'dan 7, Antalya'dan 5, Adana, Balıkesir, Muğla, Ordu, Rize ve Trabzon'dan üçer takım yer alacak.2009-2010 Süper Lig şampiyonu ve 50 yıl Süper Lig tecrübesi bulunan Bursaspor, 3. Lig'den 2. Lig'e çıktı.Süper Lig'de 42 sezon yer alan Altay ile 8 sezon Süper Lig'de mücadele eden Giresunspor, 3. Lig'e geriledi.Daha önce 21 sezon Süper Lig'de mücadele eden Denizlispor da 2020-2021'de Süper Lig, 2022-2023'te 1. Lig'e veda ettikten sonra Bölgesel Amatör Lig'e düştü.Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı Süper Lig'de Bodrum FK, Sivasspor, Hatayspor ve Adana Demirspor, küme düştü. Daha önce Süper Lig tecrübesi bulunan ekiplerden Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük, tekrar Süper Lig'e döndü.Yeni Malatyaspor, Adanaspor, Şanlıurfaspor ve MKE Ankaragücü'nün düştüğü 1. Lig'in yeni takımlarından Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, ilk kez Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek.Profesyonel liglerde yükselen ve düşen ekipler şöyle:Kocaelispor, Gençlerbirliği, Fatih KaragümrükYeni Malatyaspor, Adanaspor, Şanlıurfaspor, MKE AnkaragücüSarıyer, Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, Vanspor FKAfyonspor, Altay, Karaköprü Belediyespor, Giresunspor, Nazillispor, DiyarbekirsporBursaspor, Muğlaspor, Aliağa Futbol, Mardin 1969Ergene Velimeşespor, Kuşadasıspor, 23 Elazığ FK, Adıyaman FK, Nevşehir Belediyespor, Kelkit Hürriyetspor, Viranşehir Belediyespor, 1922 Konyaspor, Bayburt Özel İdarespor, 7 Eylül Turgutlu 1984, Denizlispor, Büyükçekmece Tepecikspor12 Bingölspor, 1926 Bulancakspor, Malatya Yeşilyurtspor, Kilis Belediyespor, Karadeniz Ereğli Belediyespor, Eskişehirspor, Denizli İdmanyurdu Güreller, Fethiye İdmanyurdu, Yeşil Yalova, Galata, Suvermez Kapadokyaspor, İnkılap.